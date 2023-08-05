Тренер предупредил об опасности некоторых упражнений в спортзале

При неправильном выполнении упражнения, в особенности с большим весом, может появиться грыжа. Об этом 5 августа рассказал мастер спорта по бодибилдингу, ведущий тренер и совладелец онлайн-платформы FitStars Михаил Прыгунов.

«Чтобы обезопасить себя от травм, доведите технику упражнения до идеала», — уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

Прыгунов предупредил, что приседания со штангой — наиболее опасные упражнения. Для того чтобы избежать появления грыжи, при выполнении тренировки необходимо не сутулиться и непереразгибать спину, сохранять естественное положение, подчеркнул тренер.

Мастер спорта также рассказал о последствиях неправильного выполнения становой тяги. Так, могут повредиться межпозвоночные диски. По его словам, следует провести разминку, разогреть мышцы перед основной тренировкой, а также аккуратно работать с весом — увеличивать его постепенно.

Прыгунов отметил, что появление грыжи провоцируют достаточно резкие движения в некоторых упражнениях, например в рывках штанги. Он еще раз добавил, что стоит оттачивать технику с минимальным весом, а также развивать гибкость суставов и позвоночника.

Ранее, 15 июля, фитнес-тренер Илья Франк назвал диету для появления кубиков на животе. По его словам, для этого необходимо не только заниматься спортом, но и соблюдать правильное питание. Тренер отметил, что жиры нужно выбирать растительные, содержащиеся в авокадо, орехах, оливковом масле. При этом во время занятий нельзя позволять себе голодать.