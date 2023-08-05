Минобороны опубликовало кадры предшествовавшего освобождению Новоселовского боя

Российские военнослужащие подразделений Западной группировки войск в ходе боя на купянском направлении освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). В субботу, 5 августа, Минобороны России опубликовало кадры с места событий.

«На купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское», — сказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Он также сообщил, что в ходе ведения наступательных действий на широком фронте российские штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.

Конашенков также заявил, что силами российской авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Купянска, Петропавловки и Табаевки в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР. За сутки тут было уничтожено до 140 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

1 августа стало известно об освобождении российскими силами от украинских боевиков Ковалевки и Сергеевки на краснолиманском направлении, а также станции Молчановка на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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