В ЕАО нашли пропавшего в ходе сбора грибов мальчика

Родственники пропавшего в ходе сбора грибов в Еврейской автономной области 13-летнего мальчика вместе со спасателями отыскали ребенка. Об этом 5 августа сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Об исчезновении подростка стало известно ранее в этот же день. Семья мальчика обратилась за помощью к спасателям.

«Пропавший подросток найден. Его обнаружили в лесу в 5 км от места, где родители видели в последний раз», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ребенка осмотрели спасатели, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

К поискам мальчика привлекли несколько десятков человек, в спасательной операции принимали участие сотрудники ГУ МЧС из соседнего Хабаровского края и кинологи со служебными собаками.

3 августа в Екатеринбурге нашли потерявшуюся пятилетнюю девочку. В процессе разбирательства было выяснено, что отец оставил ребенка одного гулять на площадке, пообещав забрать позже. Однако мужчина так и не вернулся. Вскоре он был найден мертвым.