В случае, если украинский конфликт затянется, российская армия разгромит Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободит Одессу. Такое мнение выразил в субботу, 5 августа, бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу», — сказал он в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, в случае продолжения конфликта и отказа украинских властей от переговоров Москва вынуждена будет продолжать спецоперацию, двигаясь на запад, в ходе чего ВСУ будут разгромлены, а Одесса, Николаев и Харьков — освобождены.

При этом Риттер отметил, что в этом случае Россия уже не отдаст эти города.

2 августа экс-разведчик указывал на то, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. Он отметил, то ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

В Белом доме также признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 31 июля заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

23 июля WSJ писала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался. Отмечалось, что теперь Запад сталкивается с перспективой затягивания военных действий и необходимостью дополнительной финансовой помощи, на которую США и Евросоюз будут идти уже менее охотно.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.