Врач предупредила о последствиях избытка витамина D

Избыток, как и недостаток витамина D, грозит опасными последствиями для здоровья. Об этом 5 августа рассказала врач-терапевт Ирина Елфимова.

«Среди них: чрезмерное накопление кальция (что способно привести к отложению кальция в мягких тканях организма), повышение артериального давления, рвота, диарея, мышечная слабость», — сказала она в беседе с RT.

Терапевт предупредила, что симптомы гипервитаминоза проявляются несколько месяцев. Их, как правило, путают с пищевым отравлением.

Специалист подчеркнула, что взрослым необходимо принимать витамин D с октября по апрель, когда уменьшается длительность светового дня, уточняет «Газета.Ru».

В июне врач-диетолог, косметолог Марият Мухина также указала на опасность переизбытка витамина D в организме. По ее словам, это может привести к хроническому пиелонефриту, кардиосклерозу и повышать риск переломов.