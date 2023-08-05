Китай потребовал от России расследовать отказ во въезде пятерым гражданам КНР

Посольство Китая в Москве обратилось к российской стороне с требованиями расследовать причины отказа во въезде в РФ пятерым гражданам КНР, нарушившим визовые правила. Об этом в субботу, 5 августа, дипмиссия написала в своем аккаунте в соцсети WeChat.

Инцидент произошел 29 июля. Пятеро китайских граждан пытались пересечь границу РФ на личном автомобиле. При оформлении визы они указали в заявлении на визу другой пункт пропуска, что является нарушением российского законодательства.

В результате гражданам КНР отказали во въезде, их туристические визы были аннулированы.

«Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента», — говорится в сообщении.

Сотрудники профильных департаментов посольства КНР встретились с представителями компетентных российских ведомств для разрешения ситуации.

С начала августа Россия и Китай возобновили безвизовый обмен туристами. Первая группа из 23 человек прибудет в Санкт-Петербург уже на следующей неделе.