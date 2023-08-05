Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно справляются с поставленным НАТО Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружием, особенно эффективны несколько систем. Об этом 4 августа говорится в публикации на сайте британской газеты Daily Express.

«Российские системы, такие как «Житель» и «Поле-21», оказались особенно эффективными для подавления украинских GPS и других каналов спутниковой связи», — говорится в статье.

Отмечается, что российские комплексы РЭБ подавляют сигналы современных вооружений стран блока НАТО, включая HIMARS, уточняет «Газета.Ru».

При этом российские системы подавляют сигналы вооружений противника на расстоянии около 29 км.

Как уточняется, работа специалистов в сфере РЭБ заключается в обнаружении электронных сигналов от всех видов оружия, включая беспилотники, системы противовоздушной обороны, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а затем точном определении их местонахождения.

В конце июля сообщалось, что российские военные начали использовать средства РЭБ для глушения сигналов спутникового интернета Starlink на луганском тактическом направлении.

Ранее, 27 июля, в распоряжение «Известий» поступили кадры, на которых бойцы Росгвардии показали процесс выявления и перехвата беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Ранее, 24 июля, представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что у ВС РФ большое преимущество перед ВСУ в радиоэлектронной борьбе, и прежде всего в борьбе с дронами. Он добавил, что у России есть мощные системы, которые позволяют подавлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и принудительно их приземлять.

16 июля британское издание The Economist написало, что российские подразделения РЭБ эффективно глушат сигнал GPS поставляемой Западом техники Киеву, часто даже той, которую считали ранее неуязвимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.