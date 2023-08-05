Дело по факту гибели электрика на территории котельной возбудили в Казани

В Казани возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на территории котельной «Азино». Об этом СУ СК России по Республике Татарстан сообщает в субботу, 5 августа.

Тело 49-летнего рабочего было обнаружено 3 августа в котельной «Азино» по улице Родина. Следствие полагает, что во время замены проводов электрик повредил изоляцию кабеля стремянкой, после чего задел провод, находившийся под напряжением.

Мужчина получил удар электротоком, от которого скончался на месте, пишет ИА «Татар-информ». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность на объекте. Все обстоятельства гибели человека устанавливаются.

3 августа сообщалось о гибели 59-летнего рабочего на территории цементного завода в Коломне (Московская область). Его ударило по голове крышкой люка цистерны, перевозившей цемент.