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В Британии указали на риск потери Украиной союзников из-за Зеленского

The Telegraph: Украина рискует потерять своих союзников из-за Зеленского
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Украина может потерять своих союзников из-за риторики и действий президента страны Владимира Зеленского. На это указал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для британской газеты The Telegraph, опубликованной 4 августа.

По словам журналиста, лидерам стран Запада всё больше не нравится риторика украинского президента на фоне неудач в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В материале также отмечается, что Зеленский «устроил истерику по поводу поддержки» Киева со стороны Великобритании и Польши, выразив свое недовольство недостаточной помощью и отсутствием конкретных решений по вступлению Украины в НАТО. Обозреватель также напомнил о недавнем дипломатическом скандале между Киевом и Варшавой, когда «Киев запросил встречу с представителем Варшавы после комментариев высокопоставленного польского деятеля, в которых говорилось, что Украина должна признать значительную помощь, которую она получила от Польши» с начала конфликта.

«Вызывая посла, Киев играет с огнем. Как бы там ни были разочарованы — и это понятно, учитывая задержки с поставками западного оружия, — они рискуют изолироваться от своих союзников», — отметил автор статьи.

По его словам, Польша и Великобритания — две европейские страны, которые наиболее твердо поддерживают страну, но, тем не менее, они также являются двумя странами, кого в последнее время больше всего упрекали в Киеве на дипломатическом уровне, тем самым расшатывая отношения с союзниками.

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2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что противоречия в отношениях между Польшей и Украиной в будущем будут только расти.

Тогда же телеканал CNBC указал на то, что игнорирование Киевом советов Вашингтона и его постоянные требования к НАТО о поставках оружия вызывают у руководства США и союзников по НАТО всё большее недовольство.

До этого, 30 июля, сербская газета Politika заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, США и союзников по НАТО всё больше напрягают постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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