Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали начальника районного военкомата в Киеве по делу об организации нелегального выезда из страны мужчин призывного возраста. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого бюро разоблачило в коррупционной схеме переправки за рубеж украинцев призывного возраста. Он организовал выезд из страны трех граждан, сумма «вознаграждения» составила $30 тыс.

Сейчас в отношении военкома решается вопрос избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Ранее, 1 августа, в офисе генпрокурора Украины сообщили о проведении почти 100 обысков в 11 регионах страны в рамках разоблачения масштабной схемы уклонения от призыва. По информации следствия, должностные лица военкоматов выдавали справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. После этого военнообязанных снимали с воинского учета.

Между тем член комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Сергей Цеков отметил в разговоре с «Известиями», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других стран и отдельных личностей на Украине. Таким образом он прокомментировал слова первого заместителя министра обороны страны генерала-лейтенанта Александра Павлюка о том, что на Украине усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.