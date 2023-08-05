Жительница ЛНР под обстрелами ВСУ не бросила лошадей и спасла их

Жительница Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) вместе со своей семьей не бросила лошадей под обстрелами украинских боевиков и спасла животных. Свою историю конник Юлия Бусенкова рассказала 5 августа корреспонденту «Известий» Александру Устинову.

В 2014 году женщина оставила работу мастера ногтевого сервиса, в которой проработала десятки лет, и связала жизнь с лошадьми. Сначала она помогала хозяину конюшни в Кременной. Вскоре купила жеребца, а в 2019 году перевезла его домой в Рубежное, где организовала детский конный театр.

Весной 2022 года город Рубежное оказался в центре боевых действий. Юлия и ее семья остались дома, пытаясь выжить и не дать погибнуть двум лошадям.

«Когда прилетел «Град», его смягчило зерно. Мы остались практически без кормов. Мы два месяца жили в подвале, потому что в доме жить уже практически невозможно было», — рассказала женщина.

Из 130 домов на улице осталось 30. В условиях обстрелов украинских силовиков «лошадей спас Господь», поделилась Юлия.

«Если бы не вера, я и папа, все мы ходили, постоянно просили и молились, и когда начинались самые страшные обстрелы, скажу так, были истерики, когда ты сидишь в подвале, и у меня было главное: «Они живые?», «Они целые?», «Они топают?» Потому что это было беспрерывно, нас прочесывали, жестоко прочесывали», — поделилась воспоминаниями женщина.

Когда после бомбежки конник вывела из помещения мерина Искандера, то у него дрожали ноги.

«Он просто шел, и у коня дрожали ноги. Вот этот страх, грохот, шум, постоянные прилеты — я скажу вам, это было страшно», — продолжила она.

Юлия поблагодарила бойцов ЛНР, которые помогали семье выжить, отдавая свои пайки.

«Мама у меня превратилась в маленького ребенка под обстрелом. Она у меня волевая женщина, вся семья характерная и все с шутками-прибаутками. А мама у меня превратилась в маленького ребенка. А мы с папой выскакивали и кормили лошадей», — добавила она.

Когда семье показалось, что можно выйти на улицу, боевики выпустили по семье бесшумную мину. В результате контузило женщину и ее мать, отца очень сильно ранило.

После этого коннику пришлось уговаривать родителей покинуть родной дом. Их эвакуировали, военные помогли Юлии собрать вещи и сопровождали, когда она вела лошадей.

«Спасибо ребятам, помогли, спасли, довели, я бы сама двоих лошадей не довела. Дошли, шли просто на церковь, спасибо церковным людям, спасибо настоятелю Варваровской церкви, мы пришли просто ко двору. Я знала, что церковные люди не прогонят», — отметила она.

После эвакуации семья обустроилась в Луганске. Коннику предложил переехать директор конно-спортивного клуба «Декурион» Роман Усачев.

В конном клубе Юлия получила специальность иппотерапевта и сейчас вместе со своими спасенными лошадьми помогает детям Донбасса.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.