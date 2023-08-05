Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Вооруженные силы РФ ликвидировали украинский склад боеприпасов и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Об этом в субботу, 5 августа, рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил он.

Помимо того, ликвидирована радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.

По словам представителя министерства, на купянском направлении российским войскам удалось освободить от украинских боевиков населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике.

2 августа Конашенков сообщил, что ВС РФ впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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