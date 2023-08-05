Девятилетняя девочка погибла в ДТП с участием грузовика под Новосибирском

В Татарском районе Новосибирской области в результате столкновения трех машин, в том числе грузовика, погибла девятилетняя девочка. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 4 августа на 960-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Предварительно установлено, что 40-летний водитель Hyundai Solaris при обгоне на перекрестке врезался в попутную Honda CR-V, которая в этот момент поворачивала налево, после чего столкнулся со встречным грузовиком FAW.

В результате ДТП погибла девочка 2014 года рождения, находившаяся в Hyundai. Пострадали водитель авто и две другие его пассажирки 2011 и 1985 годов рождения. С различными травмами их госпитализировали, пишет издание VN.ru.

Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.

В тот же день пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения трех машин на 21-м км трассы М-5 «Урал» в Подмосковье.