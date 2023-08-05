Илон Маск объяснил принцип монетизации контента в соцсети X

Пользователи социальной сети X (бывш. Twitter) будут получать доход от рекламы только при наличии платной подписки X Blue. Об этом на своей странице в соцсети сообщил владелец платформы, американский предприниматель Илон Маск.

«Чтобы иметь право на долю дохода от рекламы, вы должны быть подписчиком X Premium (Blue). В противном случае деньги от рекламы останутся у X, если вы не являетесь подписчиком X Premium (Blue)», — написал бизнесмен.

Приобрести подписку может любой зарегистрированный пользователь. Оплата подписки позволяет увеличить охваты. Монетизация страницы происходит за счет текстов, фото и видео, опубликованных на платформе.

В конце июля соцсеть Twitter сменила наименование и логотип на X. Маск объяснял, что название Twitter имело смысл, когда это были всего лишь сообщения из 140 символов, «которые ходили туда-сюда, как щебетание (tweeting) птиц». Теперь же возможности соцсети позволяют пользователям публиковать контент практически без ограничений, поэтому и название должно быть актуализировано.

Предприниматель анонсировал и другие нововведения, включая монетизацию и всестороннее общение. Кроме того, в скором времени в соцсети будет доступен только темный режим.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Ее продуктом является социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск возглавил платформу 27 октября 2022 года.