Ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев

Ушел из жизни первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. Политику было 85 лет. О его кончине сообщил в своем Telegram-канале действующий глава региона Айсен Николаев.

«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», — написал он.

Глава республики отметил принципиальность, силу, непреклонную волю и исключительную человечность почившего предшественника.

«До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — указал Айсен Николаев.

По его признанию, наставления первого главы республики всегда будут оставаться для него ориентиром.

«Выражаю свои глубокие соболезнования семье и близким Михаила Ефимовича. Вся Якутия скорбит вместе с вами. Память о великом человеке навсегда будет жить в наших сердцах. И в наших делах», — заключил Айсен Николаев.

На территории республики объявлен трехдневный траур — с 5 по 8 августа включительно.

Михаил Николаев занимал пост президента Якутии с января 1992 по январь 2002 года. После этого некоторое время исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации, а также был депутатом Государственной думы VI созыва. Кроме того, на протяжении восьми лет, до самой смерти, экс-глава региона являлся государственным советником Республики Саха.