Пожары на Сицилии привели к масштабному загрязнению воздуха диоксином

В результате сильных июльских пожаров содержание в воздухе диоксина — вещества, способствующего развитию злокачественных опухолей в организме, — в некоторых районах Палермо на острове Сицилия в 35 раз превысило установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норму. Об этом 5 августа сообщает агентство Adnkronos.

По словам собеседников издания, диоксин может не только вызывать онкологические заболевания, но и поражать нервную систему. Это вещество способно накапливаться в организме, а для его выведения необходимо продолжительное время.

В 20-х числах июля центральные и южные регионы Италии охватили пожары из-за аномальной жары. Так, в эти дни температура воздуха на Сицилии достигала +46 градусов. Жаркая погода, вызванная африканскими циклонами, привела к возникновению многочисленных очагов возгорания. Эксперты утверждают, что для восстановления растительности выгоревших площадей потребуется до 15 лет.

Ранее в этот день стало известно, что как минимум 135 человек были эвакуированы из-за лесных пожаров, охвативших Каталонию. Возгорание лесов началось накануне в районе муниципалитета Портбоу. В результате пожаров местные власти приняли решение ограничить движение между городами Портбоу и Фигерас. Власти призывают местных жителей некоторых районов муниципалитета не покидать свои дома.