«РИА Новости»: дрон «Гастелло» производят с учетом пожеланий участников СВО

Дрон-камикадзе «Гастелло», разработанный с учетом пожеланий участников специальной военной операции, поступил на производство. О его характеристиках 5 августа рассказал инженер-создатель.

Боевая машина оснащена технологией First Person View (FPV, вид от первого лица), что позволяет оператору получать изображение с видеокамеры дрона.

«Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток, — цитирует разработчика «РИА Новости».

По словам инженера, сейчас беспилотники на 30% состоят из российских комплектующих, в частности, используются отечественные карбоновые рамы и корпуса. В дальнейшей перспективе планируется, что дроны будут на 95% собираться из российских комплектующих.

На данном этапе производственные объемы составят 5 тыс. дронов ежемесячно.

Свое название боевые машины получили от фамилии советского летчика Николая Гастелло. Сбитый в небе над вражеской колонной, он направил горящий самолет прямо на боевую технику врага, уничтожив ее тараном. Весь экипаж управляемого им воздушного судна погиб.

3 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о новейших технологиях, которые используют Вооруженные силы РФ при создании снарядов для беспилотников. Он обозначил главные преимущества последних выпущенных моделей и их боевые возможности.