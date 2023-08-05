Мальчик пропал во время сбора грибов в Еврейской автономной области
Подросток пропал при сборе грибов в лесу в Еврейской автономной области, говорится 5 августа в Telegram-канале пресс-службы регионального ГУ МЧС.
«5 августа поступило обращение об оказании помощи в поисках несовершеннолетнего мальчика 13 лет, который пропал во время сбора грибов в районе села Николаевка», — сказано в сообщении.
К поиску ребенка привлечена группировка спасателей ГУ МЧС по Хабаровскому краю — 29 человек.
Также мальчика в тайге ищут кинологи со служебными собаками, в поисках задействованы беспилотники.
Ранее, 2 августа, в Мурманской области пропала группа туристов из шести человек, четверо из которых дети. Туристы приехали из Москвы и Тулы на станцию Имандра в Кировском районе.