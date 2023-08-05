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В Киеве усомнились в способности Украины восстановить ядерный арсенал

Секретарь СНБО Данилов: Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Oskar Eyb
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Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие и впоследствии восстановить ядерный арсенал. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация», — цитирует Данилова издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале 5 августа.

При этом он заметил, что в мире есть прецеденты, когда такое вооружение передают союзники.

«Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае — я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — заявил Данилов.

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В середине июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, очень опасны. По его словам, Москва не может игнорировать этот факт.

20 июля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что поставки F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил в июне, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. Он напомнил, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

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