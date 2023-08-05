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Корреспондент «Известий» показал работу врачей в госпитале в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу врачей в военном госпитале на донецком направлении спецоперации и изучил, как работает передвижная группа врачей. Видеокадры опубликованы 5 августа.

Экстренную медпомощь раненым оказывают медсестры, рентгенологи, хирурги, чтобы в дальнейшем отправить их на лечение в другие госпитали. Военные медики также оказывают помощь мирному населению.

Врач принимает раненых, после осмотра направляет их профильным специалистам. Как рассказал хирург с позывным Зуб, он служил в армии до 2011 года, потом уволился. Мужчина был в запасе 12 лет, потом его мобилизовали.

«Нам привозят раненых, перевязываем, останавливаем кровотечение», — отметил он.

По словам хирурга, 90% ранений — разрывные.

«Ко мне привозят на рентген. Разные случаи бывают. Делаем всё: голова, руки, ноги, живот на малодозированном цифровом аппарате. К нему прилагается детектор-кассета, которая передает снимки на компьютер», — рассказала корреспонденту рентгенолог с позывным Лучик.

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После проведения операций, рассказал хирург с позывным Ланцет, раненые находятся в реанимации, их состояние стабилизируется, после чего пациентов отправляют на лечение в другие госпитали.

В конце июля «Известия» рассказали, как военные врачи извлекли из тела раненого бойца неразорвавшийся снаряд. Осколочно-фугасный снаряд был аккуратно извлечен. Военнослужащего перевели в другой госпиталь для восстановления и реабилитации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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