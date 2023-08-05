Росморречфлот: танкер «Сиг» получил пробоину в Керченском проливе

Танкер «Сиг» на подходе к Керченскому проливу получил пробоину в районе машинного отделения. Как сообщает в субботу, 5 августа, Росморречфлот, предположительно, на судно совершил атаку морской беспилотный аппарат.

Инцидент произошел накануне вечером.

«Танкером «Сиг» <…> в 23:20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

На борту судна находились 11 членов экипажа, пострадавших нет. Судно на плаву.

В район ЧП были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» СБС «Меркурий» и НИС «Импульс», добавили в ведомстве.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя инцидент в беседе с «Известиями», назвал его терактом. По его мнению, это показывает, что Украина идет по тому пути, который она выбрала с точки зрения ведения боевых действий, показывая «свои возможности» на значительном расстоянии от своей территории.

Ранее в субботу в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили «Известиям», что два буксира следуют к месту происшествия.