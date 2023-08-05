Один человек погиб и еще трое ранены в результате обстрела ВСУ Кременной

Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела боевиками Вооруженных сил Украины города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила в субботу, 5 августа, администрация Кременского района.

«В очередной раз в результате вероломных обстрелов киевским режимом жилой инфраструктуры города Кременная <…> погиб один мирный житель, трое получили ранения», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Уточняется, что обстрелом было повреждено три жилых домостроения.

Днем ранее ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Дрон противника сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди. Пострадавших не было.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.