Российские военные уничтожили три штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил в субботу, 5 августа, врио главы региона Евгений Балицкий.

«Прошлой ночью <…> наша воздушная разведка обнаружила сосредоточение трех штурмовых групп западнее Орехова. Все группы были уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли в северном направлении», — написал он в Telegram-канале.

По словам Балицкого, противник пытается восстанавливать силы и формировать штурмовые группы, «но успеха не достигает».

«В очередной раз наблюдаем, как их бездумно пускают на убой группами, без поддержки», — отметил врио губернатора региона.

До этого о неудачной попытке украинской штурмовой группы прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино Балицкий сообщал 2 августа. Попытка также была остановлена российскими войсками.

Днем ранее он рассказал перегруппировке ВСУ на ореховском направлении. Балицкий отметил тогда, что противник пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, не имеющих должной подготовки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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