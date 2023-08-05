Атомная подлодка ВМС США с 154 крылатыми ракетами прибыла в Италию

Атомная подводная лодка USS Florida Военно-морских сил США, оснащенная 154 крылатыми ракетами, зашла в акваторию Ионического моря. Это следует из данных шестого оперативного флота, опубликованных 4 августа.

«Подводная лодка с управляемыми ракетами класса «Огайо» USS Florida (SSGN 728) прибыла в Неаполитанский залив с запланированным визитом», — говорится в сообщении.

Командующий морскими операциями ВМС США Европа-Африка контр-адмирал Стивен Мак отметил, что эта логистическая остановка судна помогает обеспечить подлодке и ее экипажу возможность продолжать работу в поддержку союзников и партнеров по НАТО.

«Мы ценим наши давние отношения с Неаполем, как местом размещения Военно-морских сил США в Европе и Африке и шестого флота США, и этот визит служит наглядной демонстрацией силы американо-итальянского партнерства», — сказал Мак.

До этого USS Florida посещала Неаполитанский залив в марте 2023 года.

Ранее, 18 июля, американская атомная подлодка впервые за почти 40 лет зашла в южнокорейский порт Пусана, а 24 июля у берегов острова Чеджудо оказалась уже вторая субмарина. Власти Северной Кореи отреагировали на действия Вашингтона, напомнив, что наращивание размещения стратегических средств, включая стратегическую ядерную подлодку, «может подлежать условиям применения ядерного оружия».

Как подчеркнул ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин, появление американских подлодок у Корейского полуострова — обострение ситуации со стороны США, однако к серьезной эскалации конфликта между Северной и Южной Кореей вряд ли приведет.