Шойгу и Мантуров провели в штабе российских войск совещание по гособоронзаказу

Совещание по государственному оборонному заказу в штабе объединенной группировки российских войск провели вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу, сообщило 5 августа Минобороны.

В мероприятии участвовало руководство двух ведомств и представители предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также на нем присутствовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Шойгу вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки войск «Центр», работающим на краснолиманском направлении. Министр отметил, что награды заслужены, и выразил уверенность, что военные и дальше будут служить России.

После награждения глава Минобороны пообщался с военнослужащими.

Ранее, 3 августа, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что медали за «Воинскую доблесть» вручили бойцам группировки «Юг» в одном из тыловых подразделений войск.

28 июля военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) получили награды за проявленные мужество и героизм во время отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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