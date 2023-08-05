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В Госдуме заявили о подготовке США Тайваню участи Украины

В Госдуме заявили, что США готовят Тайваню участь Украины
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, об этом 5 августа заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума [американскому президенту Джо] Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США», — написал он в Telegram.

По мнению Володина, американский лидер совершает ошибку — он «намерен закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине».

Как добавил спикер Госдумы, киевский режим ожиданий Белого дома не оправдал и США ищут спасения в новом конфликте на фоне того, что рейтинг Байдена «бьет антирекорды».

«С такими результатами выборы не выиграть», — заключил он.

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Ранее, 4 августа, китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил, что угроза полномасштабного военного конфликта между США и Китаем постоянна.

Военная операция по силовому решению проблемы воссоединения Китая может перерасти в глобальный конфликт. Американцы не скрывают, что готовы вмешаться и вовлечь туда Южную Корею и Японию, добавил эксперт.

В конце июля президент США подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню. При этом агентство Reuters сообщило, что вооружение передадут из запасов Пентагона.

30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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