Партия свергнутого президента Нигера заявила об удержании военными шести министров

Военные, устроившие переворот в Нигере, удерживают шестерых министров. Об этом заявила политсила свергнутого президента страны Мохамеда Базумы «Партия за демократию и социализм в республике Нигер» 5 августа.

«С 26 июля 2023 года президент республики Мохамед Базум и члены его семьи находятся в заложниках у президентской гвардии. Также незаконно удерживаются другие политические деятели», — приводит «РИА Новости» заявление партии.

Среди заложников — министр финансов Ахмат Джидуд и министр планирования Рабиу Абду.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

4 августа Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вряд ли вмешательство внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.