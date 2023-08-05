Власти Канска ввели режим ЧС в городе после взрыва газа в пятиэтажке
В Канске Красноярского края объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа, который произошел накануне. Об этом 5 августа сообщает официальный портал городской администрации.
По словам представителей канской мэрии, с 20:00 4 августа для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по улице Каландаришвили произошел 4 августа в 17:44 по местному времени. Взрыв повредил пять квартир. Сотрудники МЧС эвакуировали 200 жильцов дома, в том числе 20 детей.
В результате происшествия пострадали 13 человек, семеро из обратившихся за помощью к медикам госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва.
Ранее, 19 июля, три человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в кафе в городе Баксан в Кабардино-Балкарии. Как рассказал источник «Известий», вспышка произошла вечером в кафе-баре «Дельмар».