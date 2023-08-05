Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», — написал он.

По словам политика, первый президент региона «жил интересами людей» до последнего дня.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в селе Октемцы Якутской АССР. Он руководил республикой десять лет: с 1992 года по 2002 год.

Также он исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации, а также был депутатом Госдумы VI созыва

В связи с его смертью в Якутии объявили трехдневный траур.