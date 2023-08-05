На автодроме «Игора Драйв» провели экскурсию для детей из Донбасса

На автодроме «Игора Драйв» в рамках «Гараж фест» подготовили грандиозное пространство для проведения детского дня, в том числе для юных гостей из новых регионов России.

Школьников пригласили власти Санкт-Петербурга, сопровождает учащихся фонд помощи детям Донбасса, созданный Банком «РОССИЯ».

В инженерных мастерских ребята смогли заглянуть внутрь автомобилей, на площадке для творчества каждый мог добавить свой штрих к облику спорткаров. Венцом экскурсии стала реальная автогонка.

«Все эти поездки объединила возможность познакомиться с работой автодрома мирового уровня, стать зрителями интересных гоночных мероприятий. Ну и своими глазами посмотреть, как работает спортивный объект изнутри, зарядиться атмосферой гоночной, получить заряд положительных эмоций», — сказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

«Этот день — это прямо запоминающийся день в моей жизни, потому что я увидела столько разных гоночных машин, в которых я хочу побывать и в которых я хочу гонять», — поделилась впечатлениями Алина Маайтах.

«Машины очень интересные, даже на вид вызывают впечатление. А раскрас, например, как у этой, вообще захватывает дух», — рассказал Егор Федоринов.

«Игора Драйв» — уникальный автодром мирового уровня, который объединяет технические виды спорта и развлечения. На территории находится 10 современных трасс для авто- и мотогонок как профессиональных, так и любительских. Комплекс построен с применением самых передовых технологий и готов принимать и участников соревнований, и гостей.