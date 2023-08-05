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Посол Сьерра-Леоне заявил о желании страны получить удобрения из РФ

Посол Сьерра-Леоне Йонгаво заявил, что страна хочет получить удобрения из России
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но необязательно безвозмездно. Об этом 5 августа заявил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

«Нельзя говорить о продовольственной безопасности без удобрений. Россия предложила поставить их некоторым африканским странам безвозмездно», — напомнил дипломат в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Сьерра-Леоне хочет получить российские удобрения, и если не бесплатно, то в рамках делового сотрудничества.

Посол добавил, что в России производят одни из лучших удобрений в мире, Фритауну они нужны, он хочет обсудить это с Москвой.

Говоря о зерновой сделке, дипломат подчеркнул, что продовольственная безопасность, в частности, проблема зерновых, затрагивает интересы беднейших стран и мира в целом. Йонгаво призвал стороны соглашения придерживаться договоренностей.

«Если продовольственные товары не экспортируются, это приводит к росту цен. Санкции тоже оказывают на них влияние», — отметил он.

В итоге Сьерра-Леоне испытывает перебои в транспортировке продуктов морем, растут цены, заключил дипломат.

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2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка, а также разблокировать суда с российскими удобрениями в портах Европы.

В тот же день президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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