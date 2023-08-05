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Карта спецоперации на Украине 5 августа

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, на купянском направлении освобождено Новоселовское ЛНР. Улучшено положение по переднему краю в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. В районах Синьковки, Загоруйковки и Берестового Харьковской области отражены три контратаки ВСУ. Нанесено поражение противнику в районах Купянска, Петропавловки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Уничтожено до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На донецком направлении отражено 10 атак противника в районах Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки, Ласточкино, Марьинки и Красногоровки ДНР. Потери противника составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также противотанковая пушка «Рапира».

На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Нанесено поражение противнику в районах Новоегоровки, Невского и Червоной Дибровы ЛНР. Уничтожено более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Старомайорского и Ровнополя ДНР. Потери противника составили более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Червоной Криници, Егоровки, Преображенки, Новоданиловки и Пятихатки Запорожской области. Уничтожено более 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30.

На херсонском направлении потери противника составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 071 единица специальной военной автомобильной техники.

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