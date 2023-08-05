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Российские силы сорвали попытку ротации ВСУ в районе Никольского в ДНР

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Никольского в Донецкой Народной Республике, сообщил 5 августа начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести ротацию подразделений северо-восточнее Никольского», — цитирует его ТАСС.

Боевики, прибывшие на ротацию, уничтожены.

Северо-западнее Приютного средствами воздушной разведки вскрыта и минометным огнем ВС РФ уничтожена разведгруппа противника.

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Ранее в субботу Чехов рассказал, что огнем реактивной артиллерии российских сил уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого и буксируемая гаубица «Мста-Б».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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