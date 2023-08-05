Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ сорвали атаки штурмовых групп мехбригад ВСУ в районе Красного Лимана
Мир
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
Мир
Россия откроет посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее
Мир
Антонов назвал ложными обвинения США в нарушении КЗХО со стороны России
Армия
Российские «Ланцеты» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР
Мир
США разочаровало нежелание ВСУ применять полученные при обучении навыки
Мир
В Китае спрогнозировали усиление давления на США со стороны Глобального Юга
Мир
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Происшествия
Самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту Сочи
Происшествия
Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Якутске
Мир
Французский политик отметил нежелание американцев поддерживать Украину
Общество
Вильфанд предупредил о дождях в Центральной России на следующей неделе
Происшествия
Ранивший инспектора в Хабаровском крае тигр умер по неизвестной причине

Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Канске на востоке Красноярского края после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом в субботу, 5 августа, сообщила городская администрация.

«Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении администрации.

Взрыв произошел накануне в жилом доме 19 на улице Каландарашвили. В региональном минздраве сообщили, что число пострадавших при взрыве бытового газа возросло до 13. Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы.

Врио главы губернатора Красноярского края Михаил Котюков уточнил, что жертв в результате инцидента нет.

По данным следствия, взрыв произошел во время замены трубопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023