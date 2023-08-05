Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Канске на востоке Красноярского края после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом в субботу, 5 августа, сообщила городская администрация.
«Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении администрации.
Взрыв произошел накануне в жилом доме 19 на улице Каландарашвили. В региональном минздраве сообщили, что число пострадавших при взрыве бытового газа возросло до 13. Среди обратившихся за помощью есть двое несовершеннолетних, это подростки, они не госпитализированы.
Врио главы губернатора Красноярского края Михаил Котюков уточнил, что жертв в результате инцидента нет.
По данным следствия, взрыв произошел во время замены трубопровода. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).