WP узнала о возможности Трампа избежать тюрьмы при признании виновным

Бывший американский президент Дональд Трамп может избежать тюремного заключения даже в случае признания его виновным по какому-либо из дел, так как он имеет право на пожизненную охрану сотрудниками секретной службы США. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу, 4 августа, газетой The Washington Post.

«Если его признают виновным по любому из трех уголовных дел, Дональд Трамп, возможно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и как будет выглядеть его пребывание там в соответствии с законом, который позволяет бывшим президентам США пожизненно находиться под защитой секретной службы», — сообщает издание со ссылкой на некоторых нынешних и бывших американских чиновников.

Американским лидерам с 1965 года предоставляется пожизненная охрана, от которой отказался только Ричард Никсон (президент США с 1969 по 1974 годы) «в целях экономии средств налогоплательщиков через 11 лет после его отставки», отметили журналисты.

По информации издания, в случае, если Трамп не откажется от охраны, он поставит в затруднение чиновников и вызовет вопросы о том, «должны ли они выделять агентов для защиты бывшего американского президента за решеткой, предоставить тюремным властям обеспечивать его безопасность или поместить его в какой-либо вид домашнего заключения».

Бывший исполняющий обязанности главы американского управления по борьбе с распространением наркотиков Чак Розенберг заявил WP, что теоретически об угрозах тюремного заключения бывшему лидеру США говорить можно, но практически осуществить данный факт не представляется возможным.

«Любой судья федерального окружного суда должен понимать, что это поднимает огромные и беспрецедентные логистические проблемы. Испытательный срок, штрафы, общественные работы и домашний арест — всё это альтернативы», — приводит издание слова Розенберга.

Ранее в этот день экс-президент обвинил Джо Байдена и его администрацию в стремлении удержать власть любыми возможными способами. В этой связи, подчеркнул Трамп, Белый дом пытается сделать незаконными любые сомнения по поводу выборов 2020 года.

До этого, в пятницу, Трамп без явки в суд отверг новые пункты обвинительного заключения по делу о секретных документах.

Накануне он заслушал обвинения по делу о штурме Капитолия и вмешательстве в избирательный процесс. Экс-президент отказался признать свою вину, а позже в разговоре с журналистами назвал происходящее политическим преследованием. По окончании судебных процедур Трампа освободили до следующего заседания, которое пройдет 28 августа

Незадолго до слушаний политик заявлял, что морально готов к аресту. Ранее он подсчитал, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

3 августа спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти отметил очевидную политическую подоплеку судебных разбирательств в отношении Трампа. Конгрессмен счел подозрительным тот факт, что обвинения посыпались сразу после того, как бывший президент начал лидировать в предвыборных опросах.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что обвинительный процесс является попыткой саботировать участие Трампа в предстоящих выборах главы государства.