Мертвую девушку обнаружили на козырьке подъезда в Москве

Жители многоэтажного дома на севере Москвы обнаружили труп девушки на козырьке подъезда. Об этом 5 августа сообщил источник «Известий».

Отмечается, что инцидент произошел на Бескудниковском бульваре.

По информации источника, девушка скончалась на месте от полученных травм.

Ранее, 2 августа, женский труп с горящими конечностями обнаружили возле многоэтажного дома на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. В погибшей опознали 23-летнюю жительницу Москвы. В квартире, где находилась девушка незадолго до смерти, была найдена тара с воспламеняющейся жидкостью.