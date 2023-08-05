В Китае спрогнозировали усиление давления на США со стороны Глобального Юга

Государства Глобального Юга не присоединятся к антироссийским санкциям Запада и будут усиливать давление на Соединенные Штаты, действия которых на международной арене ущемляют интересы развивающихся стран. Такую точку зрения 4 августа высказал профессор Института исследований Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Дин Лун в материале китайской газеты Global Times.

Так, проведение в Саудовской Аравии саммита по вопросу украинского конфликта станет символом появления страны в качестве нового «игрока» на международной арене. Ближневосточная держава стремится играть важную роль посредника в крупных событиях, отметили в материале.

Началу выхода Глобального Юга из-под контроля крупных держав предшествовало решение не поддаваться давлению Вашингтона по теме антироссийских санкций и осуждения РФ.

«В течение некоторого времени развивающиеся страны были главными действующими лицами на дипломатической арене в урегулировании украинского конфликта. Китай, африканские страны, Саудовская Аравия, Бразилия, Турция и другие страны прилагают усилия для продвижения мирных переговоров. Дипломатические усилия Глобального Юга продемонстрировали силу сил мира. Подъем глобального Юга отражает тенденцию смещения баланса сил с Запада на Восток в современном мире», — говорится в материале.

Развивающиеся страны больше не изолированы от международного сообщества, не зависят от крупных держав и не зависят от милости других, а превратились в значительную силу на международной арене. Автор отметил, что, обладая новым статусом, Глобальный Юг может оказать большое политическое и дипломатическое давление на США и Запад.

Ранее в этот день кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков заявил «Известиям», что Вашингтон хочет «натянуть» антироссийскую политику не только на европейские страны, но и на государства Глобального Юга, однако не всегда это получается. Ранее Мексика и Бразилия заявили о бессмысленности переговоров по Украине в Саудовской Аравии без участия Российской Федерации.

Политолог указал на то, что украинский кризис требует более глубокого, детального анализа, безусловно, с участием России.

28 июля президент РФ отметил, что Африка становится новым центром силы, а роль континента растет в геометрической прогрессии. В пример он привел кризис на Украине, в урегулировании которого страны континента принимают непосредственное участие. Африканский континент, по словам российского лидера, готов помогать в решении проблем, находящихся, казалось бы, вне зоны его первоочередных интересов.