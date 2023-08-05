Самолет повредил двигатель при столкновении с трапом в аэропорту Сочи
Пассажирский самолет Aibus A330 компании Nordwind столкнулся с телескопическим трапом в аэропорту Сочи. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что инцидент произошел во время заруливания самолета на стоянку: экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. Причины случившегося выясняются.
Авиакомпания приняла решение о замене борта для следующего рейса из Сочи в Новосибирск, а также обязалась предоставить пассажирам напитки и питание.
Ранее, 2 августа, стало известно, что стая птиц помешала разбегу самолета в аэропорту Иркутска. Из-за было решено прервать взлет и вернуться на стоянку для проведения технической оценки воздушного судна. Никто из находившихся в салоне пассажиров не пострадал.