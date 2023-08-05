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Французский политик отметил нежелание американцев поддерживать Украину

Французский политик Филиппо: большинство американцев не поддерживают Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Большая часть граждан США не разделяет стремление властей поддерживать Украину. Об этом в пятницу, 4 августа, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) он привел результаты опроса общественного мнения от телеканала CNN.

«На сегодняшний день 55% американцев против любой дополнительной помощи режиму [президента Украины Владимира] Зеленского! Теперь их большинство! Соединенные Штаты собираются отпустить свою марионетку?!» — написал политик.

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Ранее, 1 августа, результаты аналогичного опроса представила газета The New York Times. На тот момент порядка 40% граждан США высказались против военной и экономической помощи Киеву. В исследовании, проводимом с 23 по 27 июля, участвовало 1329 человек с избирательным правом. Погрешность составила 3,67%.

Аналитики также отметили, что чаще всего против поддержки Украины высказывались сторонники экс-президента США Дональда Трампа — 55%.

В этот же день помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что конфликт на Украине показал, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Поэтому, по словам Карлин, в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания из федерального бюджета.

Накануне американский посол в Киеве Бриджит Бринк заявила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил $20 млрд. По ее словам, данная помощь является «жизненно важной частью обороны» страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине с началом спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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