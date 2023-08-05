Госдеп потребовал у России разъяснений по условиям возобновления зерновой сделки

Глава санкционного управления Госдепа Джеймс О'Брайен 4 августа рассказал о требовании США к России назвать условия для ее готовности возобновить зерновую сделку.

В ходе брифинга он отметил, России «необходимо разъяснить, что она просит». О'Брайен подчеркнул, что Москва выдвинула ряд требований, касающихся отсутствия услуг российским институциям от частного сектора.

О'Брайен указал на готовность Вашингтона приложить усилия для помощи с любым из этих вопросов. По его словам, США не понимают, что именно «Россия считает успехом».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США прекратить лицемерить и врать в вопросе зерновой сделки. Таким образом дипломат ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Белого дома содействовать российскому экспорту зерна, если РФ вернется в черноморскую инициативу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал недавнее заявление Блинкена. По его словам, РФ не верит словам США о готовности содействовать российскому экспорту.

2 августа Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

Тогда же президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.