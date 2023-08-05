В Якутии скончался первый президент республики Михаил Николаев

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев 5 августа сообщил о смерти первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева.

Отмечается, что политику было 85 лет. Как указал глава Якутии, Михаил Николаев жил интересами людей. сочетая в себе принципиальность, силу, непреклонную волю и исключительную человечность, любовь к людям. Он указал, что невозможно описать всё то, что было сделано первым президентом для республики.

Глава Якутии выразил соболезнования семье и близким Михаила Николаева. По его словам, новость о смерти первого президента республики заставила скорбеть всю Якутию.

Михаил Николаев был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года.