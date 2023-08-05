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Трамп допустил благотворное влияние судов на его предвыборный рейтинг

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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что судебные разбирательства могут поспособствовать его победе на выборах главы государства в 2024 году. Такое мнение он высказал в пятницу, 4 августа, на съезде сторонников Республиканской партии в штате Алабама.

«Мы опережаем всех, включая [действующего президента США Джо] Байдена. <...> Каждый раз, когда они предъявляют обвинения, наши позиции в опросах общественного мнения лишь укрепляются. <...> Нам нужно еще одно обвинение, чтобы эти выборы можно было завершить», — заявил политик.

По словам Трампа, его противники специально дожидались момента, когда он улучшит свой рейтинг в качестве кандидата.

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Ранее в этот день экс-президент обвинил Джо Байдена и его администрацию в стремлении удержать власть любыми возможными способами. В этой связи, подчеркнул Трамп, Белый дом пытается сделать незаконными любые сомнения по поводу выборов 2020 года.

До этого, в пятницу, Трамп без явки в суд отверг новые пункты обвинительного заключения по делу о секретных документах.

Накануне он заслушал обвинения по делу о штурме Капитолия и вмешательстве в избирательный процесс. Экс-президент отказался признать свою вину, а позже в разговоре с журналистами назвал происходящее политическим преследованием. По окончании судебных процедур Трампа освободили до следующего заседания, которое пройдет 28 августа

Незадолго до слушаний политик заявлял, что морально готов к аресту. Ранее он подсчитал, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

3 августа спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти отметил очевидную политическую подоплеку судебных разбирательств в отношении Трампа. Конгрессмен счел подозрительным тот факт, что обвинения посыпались сразу после того, как бывший президент начал лидировать в предвыборных опросах.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что обвинительный процесс является попыткой саботировать участие Трампа в предстоящих выборах главы государства.

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