Тысячи фанатов устроили погром в Нью-Йорке после встречи с блогером

В Нью-Йорке полиция разогнала организованную популярным стримером Каем Сенатом встречу, на которую пришли несколько тысяч человек. Об этом 4 августа сообщила газета The New York Times со ссылкой на главу нью-йоркской полиции Джеффри Мэддри.

Отмечается, что блогер пообещал раздать игровые приставки на площади Юнион-сквер. В ходе мероприятия началась давка, затем собравшиеся начали кидать в полицию бутылками и устроили погром.

Блогер сбежал с места проведения акции. Участников мероприятия пришлось разгонять силами полиции, «довольно много» людей арестовано. Всего в операции были задействованы порядка 1 тыс. правоохранителей, несколько силовиков пострадали.

«На данный момент мы успешно разогнали парк. Но по Манхэттену всё еще движутся толпы людей, и мы следим за ними, не позволяя им уничтожать имущество, заниматься мародерством и другими подобными вещами», — указал Мэддри.

Он подчеркнул, что мероприятие не было согласовано с администрацией города.

Ранее, 2 августа, в Нью-Йорке автомобиль сбил около десятка человек на тротуаре. Водитель на угнанном внедорожнике пытался скрыться от полиции, но попал в аварию. Водителя задержали, 20-летний мужчина ранее имел проблемы с законом. Несколько пострадавших увезли в больницу с легкими травмами.