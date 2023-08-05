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На Украине заявили о плюсах для экономики РФ от западной помощи Киеву

Украинский режиссер Лопатенок: поддержка Западом Киева укрепила экономику России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поддержка Киева западными государствами оказалась выгодной для экономики РФ. Об этом в субботу, 5 августа, заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС (валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности — ​Ред.), а Россия поднялась на пятую позицию, несмотря на адские санкции», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Лопатенюк добавил, что так выглядит расплата за финансирование режима президента Владимира Зеленского, приносящего страдания мирным гражданам Украины.

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Ранее, 3 августа, газета The Wall Street Journal оценила устойчивость российской экономики в условиях масштабного санкционного давления. Как считают эксперты издания, это объясняется значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса (ВПК), а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности на Индию и Китай.

Накануне американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны просчитались, ожидая успеха от введения антироссийских санкций.

31 июля Центробанк улучшил прогноз по ВВП России. Согласно ему, экономический рост в 2023 году будет в диапазоне 1,5–2,5%. По данным регулятора, восстановление экономики завершилось, поэтому в 2024 году темпы ее увеличения ожидаются более низкие — на уровне 0,5–2,5%, а в 2025-м — в диапазоне 1–2%.

Страны Запада усилили давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин принял соответствующее решение на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских войск.

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