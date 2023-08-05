СК возбудил дело по факту смерти двух женщин при пожаре в Приморье

Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин в результате пожара в общежитии в Приморском крае. Об этом 5 августа сообщили в СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«В ходе тушения пожара в общежитии в городе Спасске-Дальнем обнаружены тела двух женщин без признаков насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю, возгорание произошло в пятиэтажном жилом многоквартирном доме на Красногвардейской улице. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в квартире на четвертом этаже. Квартира была уничтожена огнем на площади порядка 60 кв. м.

Пожарным удалось спасти с третьего этажа троих человек, в том числе ребенка, с пятого этажа — четырех людей, включая двоих детей. Один человек был эвакуирован.

В тушении было задействовано четыре единицы пожарной техники и 18 человек.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в результате пожара в общежитии в Спасском районе Приморского края погибли два человека, двое детей пострадали. Несовершеннолетних госпитализировали в местную больницу. Один из детей находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.