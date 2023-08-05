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Бойцы ВДВ отработали штурм опорного пункта на тренировочном полигоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Перед каждым выходом в зону боевых действий российские военнослужащие тренируются на специальных полигонах. Об этом в субботу, 5 августа, рассказало Министерство обороны.

Ежедневные занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке проходят под наблюдением опытных военных. Как отметил один из инструкторов с позывным Туман, условия на полигонах максимально приближены к обстановке на передовой.

Например, подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ), вышедшие в тыловой район для восстановления боеспособности, отработали одну из основных задач — штурм и зачистку опорного пункта условного противника малыми группами.

Одним из важнейших элементов подготовки для командиров штурмовых подразделений является управление личным составом в бою. Им необходимо ориентироваться в любой обстановке и отдавать грамотные указания, которые позволят добиться наилучшего результата и минимизировать потери.

В свою очередь, каждый десантник должен знать свою задачу, четко и уверенно выполнять ее по команде. Качество работы отдельно взятого бойца способствует успеху всего подразделения.

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Ранее, 22 июля, МО показало, как совершенствуют свои навыки мобильные расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) одного из соединений ВДВ во время проведения ротации в тылу. Десантники осуществили пуски из боевой техники по указанным целям, передвигаясь при этом на мотовездеходах (квадроциклах).

В начале июля Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактнико. Также он проинспектировал ход занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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