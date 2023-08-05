Бойцы ВДВ отработали штурм опорного пункта на тренировочном полигоне

Перед каждым выходом в зону боевых действий российские военнослужащие тренируются на специальных полигонах. Об этом в субботу, 5 августа, рассказало Министерство обороны.

Ежедневные занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке проходят под наблюдением опытных военных. Как отметил один из инструкторов с позывным Туман, условия на полигонах максимально приближены к обстановке на передовой.

Например, подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ), вышедшие в тыловой район для восстановления боеспособности, отработали одну из основных задач — штурм и зачистку опорного пункта условного противника малыми группами.

Одним из важнейших элементов подготовки для командиров штурмовых подразделений является управление личным составом в бою. Им необходимо ориентироваться в любой обстановке и отдавать грамотные указания, которые позволят добиться наилучшего результата и минимизировать потери.

В свою очередь, каждый десантник должен знать свою задачу, четко и уверенно выполнять ее по команде. Качество работы отдельно взятого бойца способствует успеху всего подразделения.

Ранее, 22 июля, МО показало, как совершенствуют свои навыки мобильные расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) одного из соединений ВДВ во время проведения ротации в тылу. Десантники осуществили пуски из боевой техники по указанным целям, передвигаясь при этом на мотовездеходах (квадроциклах).

В начале июля Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактнико. Также он проинспектировал ход занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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