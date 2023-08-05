Советник Аксенова Крючков: атаки непосредственно на Крымский мост не было

Атаки непосредственно на Крымский мост не было, заявил 5 августа советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, в данном районе не было и взрывов. Объявлена угроза атаки.

«Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности», — написал Крючков в Telegram-канале.

Он добавил, что звуки, которые слышали жители Керчи, не имели отношения к Крымскому мосту.

Позднее в этот день в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили «Известиям», что к месту происшествия с танкером в Керченском проливе направили два буксира.

Днем ранее Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в нескольких районах республики. Повреждений и пострадавших не было, все объекты были сбиты, уточнил он.

2 августа в Минобороны сообщили, что в Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов. Уточняется, что для судов, которые следуют из Черного моря, создан специальный район досмотра.