Украинский лидер Владимир Зеленский недооценил всю мощь российской армии, что впоследствии может стать причиной серьезных последствий для Украины. Такое мнение 4 августа высказал генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу «Прямой».

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они (российские военные. — Ред.) способны дойти до Киева за 12 часов», — заявил он.

Киев допустил грубую ошибку при оценке возможностей Вооруженных сил (ВС) России под командованием российского лидера Владимира Путина, следовательно, украинскому государству стоит подготовиться к вероятности того, что худшее развитие ситуации для страны в зоне спецоперации может произойти в будущем, подчеркнул бывший генерал Кривонос.

Ранее, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков, отметив, что ВСУ при этом находятся на грани краха. Он подчеркнул, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Ранее, 23 июля, полковник Вооруженных Сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого завладеют Харьковом или Одессой. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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