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Вильфанд предупредил о дождях в Центральной России на следующей неделе
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Вильфанд предупредил о дождях в Центральной России на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Кратковременные дожди и похолодание до +18...+23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что вторая половина недели будет сильно отличаться от первой, когда еще будет держаться аномальная жара.

«Переходный день будет в среду — еще температура около +25 градусов, она заметно понизится, но всё равно ночь будет еще теплая — +16...+18 градусов. Начиная с четверга — резкое значительное понижение температуры. В четверг — +20...+23 градуса, а с пятницы по воскресенье включительно максимальные температуры всего +18...+23 градуса», — приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

Начиная с пятницы, температура будет на 1–2 градуса ниже нормы.

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Ранее в этот день Видьфанд отметил, что самый жаркий период лета в Центральной России придется на дни с 4 по 7 августа. Температура превысит климатическую норму на 5–6 градусов, подчеркнул он.

Также 3 августа руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил «Известиям», что 5 и 6 августа в Центральной России ожидается теплая облачная погода. Самая теплая погода ожидается в Волгограде, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется от +30 до +39 градусов, указал он.

Накануне в столичном главке МЧС РФ сообщили, что до 7 августа в Москве ожидается жаркая погода с температурой свыше 30 градусов.

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