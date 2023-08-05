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Врачи объяснили опасность аномальной жары для курящих людей

Кардиолог: жара особо опасна для курящих и людей с эндокринными заболеваниями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Аномальная жара может вызывать проблемы со здоровьем у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы. Об этом 5 августа рассказал ТАСС сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

«В группе риска беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди, которые страдают сердечными заболеваниями, а также курильщики, люди с избыточным весом, люди с заболеваниями эндокринной системы. Никотин резко усиливает гипоксию, то есть создает состояние оскудения кислородом, в жару это крайне опасно», — рассказал он.

По словам кардиолога, в аномальную жару следует прекратить потребление алкоголя, а также отказаться кофе и сладкой газировки. Чрезмерные физические нагрузки стоит исключить, уделив внимание питанию, предпочтительному в жару.

«Нужно исключить острую, тяжелую, мясную пищу. Нужно переходить на овощную диету, средиземноморскую диету. Красное мясо можно заменить рыбой», — отметил Хорошев.

Врач порекомендовал увеличить в своем рационе количество овощей, ягод и фруктов для восполнения магния, калия и других микроэлементов. Помимо этого, восполнить их можно, добавив в свое меню гречку, кунжут, орехи.

«Важно ни в коем случае не переедать», — предупредил он.

Врач-кардиолог Ольга Молчанова добавила, что наилучшим вариантом будет переждать жаркую погоду дома, это снизит вероятность получения теплового удара и других возможных проблем со здоровьем. При необходимости выхода из дома, рекомендуется выбирать сторону улицы, которая находится в тени. Ношение головного убора обязательно, добавила она.

«С собой обязательно должна быть вода — пить нужно гораздо больше, чем рекомендовано в нормальную погоду. Если хотите пройтись, выбирайте парк, желательно рядом с водоемом или фонтаном», — заключила Молчанова.

Разогретое лето: на Россию надвигается аномальная жара
Каким регионам грозит засуха и пожары

О надвигающейся жаре в шести регионах России 2 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, 30-градусная жара должна прийти в Архангельскую область, Коми, Сахалин, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Красноярский край.

Кроме того, Вильфанд предупредил москвичей о приближающейся жаре до +34 градусов в воскресенье, 6 августа. Однако после 7 августа температура снизится и придет к климатической норме, сказал он.

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